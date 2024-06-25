ЕСПЧ признал Россию виновной в систематических нарушениях прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по существу в первом межгосударственном деле в "Украина против России (относительно Крыма)", признав существование систематических нарушений прав человека в оккупированном Крыму со стороны государства-агрессора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Детали: Дело "Украина против России (по Крыму)" касалось утверждений Украины о систематических нарушениях Европейской конвенции по правам человека Российской Федерацией в Крыму, начиная с февраля 2014 года.

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Оно также касалось утверждений о систематических преследованиях украинцев за их политическую позицию и/или проукраинскую деятельность ("украинские политические заключенные"), которые имели место преимущественно в Крыму, а также в других частях Украины или в Российской Федерации с начала 2014 года.

"В сегодняшнем решении Большой палаты по этому делу Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имели место нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливый суд), 7 (отсутствие наказания без закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 9 (свобода религии), 10 (свобода выражения мнений), 11 (свобода собраний), 14 (запрет дискриминации) и 18 (ограничение использования ограничений прав) Европейской конвенции о защите прав человека, а также статьи 1 Протокола №1 (защита собственности), статьи 2 Протокола № 1 (право на образование) и статьи 2 Протокола № 4 (свобода передвижения) к Европейской конвенции", – сообщили в ЕСПЧ.

Суд также единогласно постановил, что Российская Федерация не выполнила своих обязательств по статье 38 (обязательство обеспечить необходимые условия для рассмотрения дела) Конвенции.

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Наконец, ЕСПЧ единогласно постановил, что в соответствии со статьей 46 (обязательность и исполнение решений) Россия должна была принять меры для скорейшего безопасного возвращения соответствующих заключенных, переведенных из Крыма в пенитенциарные учреждения, расположенные на территории Российской Федерации, в кратчайшие сроки.

Суд считает, что у него есть достаточно доказательств – в частности, докладов межправительственных и неправительственных организаций, подтвержденных свидетельскими показаниями и другими материалами, – чтобы вне разумного сомнения прийти к выводу, что эти инциденты были достаточно многочисленными и взаимосвязанными, чтобы составить практику или систему нарушений.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко назвала это решение ЕСПЧ разгромным для России.

"Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора! ЕСПЧ признал, что правительство Украины доказало существование систематических нарушений наших граждан с начала оккупации Россией Крыма в феврале 2014 года", – написала она в Facebook.

По словам Сокоренко, это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь.

"Это решение уникальное – ряд выводов и нарушений по Конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике (применение российского законодательства, незаконные суды, принудительная смена гражданства).

Это важный этап и результат на пути к привлечению агрессора к международно-правовой ответственности!" – заявила Сокоренко.

Правительство Украины в этом деле утверждало, что с 27 февраля 2014 года Россия осуществляет эффективный контроль над Автономной республикой Крым и городом Севастополь.

Оно утверждало, что систематические нарушения прав человека Россией были частью кампании репрессий, которая включала, в частности, исчезновения, незаконные задержания, жестокое обращение, невозможность отказаться от российского гражданства, подавление работы украинских СМИ и функционирования украинского языка в школах, а также перевод из Крыма в отдаленные тюрьмы в России.

Напомним: С 2022 года Россия прекратила участвовать в производствах в ЕСПЧ несмотря на то, что до сих пор несет ответственность по решениям по жалобам, поданным до сентября 2022 года.

Подробнее о цели Украины в этом деле читайте в интервью Сокоренко "Европейской правде"

Недавно в ЕСПЧ состоялись устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против РФ" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донбасса.