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Російський удар по Покровську: 45 людей у лікарні, 12 з них − важкі

Анастасія ПроцВівторок, 25 червня 2024, 13:31
Російський удар по Покровську: 45 людей у лікарні, 12 з них − важкі
Наслідки ракетного удару по Покровську 24 червня. Фото: Донецька обласна прокуратура

12 поранених у результаті російського удару по Покровську Донецької області 24 червня перебувають у лікарнях у важкому стані, загалом госпіталізовані 45 постраждалих.

Джерело: Покровська міська військова адміністрація

Дослівно: "Пацієнти у важкому стані були розміщені у хірургічному відділенні, де на сьогодні [25 червня] залишається 12 осіб. Окрім цього, один пацієнт перебуває у відділенні щелепно-лицьової хірургії, а ще один — у неврологічному відділенні. Медичний персонал робить усе можливе, щоб стабілізувати стан постраждалих та надати їм необхідне лікування".

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Деталі: Зазначається, що російський ракетний удар 24 червня по Покровську став одним з найбільш масштабних за останній час. Наразі медичні та рятувальні служби міста працюють у посиленому режимі, надаючи необхідну допомогу всім постраждалим.

Передісторія:

24 червня окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Покровську Донецької області. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури та приватний сектор. Станом на вечір 24 червня повідомлялося про 5 загиблих та 41 пораненого.

Теми: Донецька областьракетний удар
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