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Российский удар по Покровску: 45 человек в больнице, 12 из них − тяжелые

Анастасия ПроцВторник, 25 июня 2024, 13:31
Российский удар по Покровску: 45 человек в больнице, 12 из них − тяжелые
Последствия ракетного удара по Покровску 24 июня. Фото: Донецкая областная прокуратура

12 раненых в результате российского удара по Покровску Донецкой области 24 июня находятся в больницах в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 45 пострадавших.

Источник: Покровская городская военная администрация

Дословно: "Пациенты в тяжелом состоянии были размещены в хирургическом отделении, где на сегодня [25 июня] остается 12 человек. Кроме этого, один пациент находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, а еще один - в неврологическом отделении. Медицинский персонал делает все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших и предоставить им необходимое лечение".

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Детали: Отмечается, что российский ракетный удар 24 июня по Покровску стал одним из самых масштабных за последнее время. Сейчас медицинские и спасательные службы города работают в усиленном режиме, оказывая необходимую помощь всем пострадавшим.

Предыстория:

24 июня оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Покровску Донецкой области. Попали в объект гражданской инфраструктуры и частный сектор. По состоянию на вечер 24 июня сообщалось о 5 погибших и 41 раненом.

Темы: Донецкая областьракетный удар
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