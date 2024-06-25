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В Донецькій області з 5 сіл примусово евакуюють дітей із батьками  

Олександр ШумілінВівторок, 25 червня 2024, 13:48
В Донецькій області з 5 сіл примусово евакуюють дітей із батьками  
Фото Філашкіна

Донецька облдержадміністрація вирішила примусово евакуювати дітей із батьками з 5 сіл у прифронтовій зоні.

Джерело: повідомлення голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна

Дослівно: "На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади".  

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Деталі: Також на засіданні розглядалось питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади, оскільки щодня окупанти обстрілюють громаду з усіх видів озброєнь.

Передісторія:

Теми: Донецька область
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