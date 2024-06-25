В Донецкой области из 5 сел принудительно эвакуируют детей с родителями
Вторник, 25 июня 2024, 13:48
Донецкая облгосадминистрация решила принудительно эвакуировать детей с родителями из 5 сел в прифронтовой зоне.
Источник: сообщение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Дословно: "На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселка Дробышево Лиманской громады, сел Новая Полтавка, Новооленевка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады".
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Детали: Также на заседании рассматривался вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой громады, поскольку ежедневно оккупанты обстреливают ее из всех видов вооружений.
Предыстория:
- В сводке 25 июня Генштаб, в частности, сообщил, что враг пытается приблизиться к Торецку.