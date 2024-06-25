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Олещук показав емоційні кадри протиповітряних боїв: у 2024 році збито 1953 "Шахеди"

Валентина РоманенкоВівторок, 25 червня 2024, 15:36
Олещук показав емоційні кадри протиповітряних боїв: у 2024 році збито 1953 Шахеди
збитий "Шахед", фото: Global Images Ukraine via Getty Images

Від початку року російські окупаційні війська випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed, ППО України знищено близько 86% ворожих дронів.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Вранішні зведення від Повітряних сил у вигляді інфографіки, це не просто результати із десятками збитих "Шахедів", це потужні протиповітряні бої щоночі. До вашої уваги кілька результативних та емоційних епізодів бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряних сил".

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Деталі: За даними ПС, із 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86 відсотків – 1953 "Шахеди".

Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України, наголосив Олещук. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Нині стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності. Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально.

Пряма мова: "Більше 80 відсотків збитих "шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Тож дякую усім, хто робить МВГ влучнішими – забезпечує необхідним обладнанням для результативної роботи! Це благодійні фонди, місцеві громади, волонтери та активісти, українці та світова спільнота".

Теми: Повітряні сили ЗСУППОШахед
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