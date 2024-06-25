Олещук показал эмоциональные кадры противовоздушных боев: в 2024 году сбито 1953 "Шахеда"

С начала года российские оккупационные войска выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed, ПВО Украины уничтожила около 86% вражеских дронов.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Утренние сводки от Воздушных сил в виде инфографики, это не просто результаты с десятками сбитых "Шахедов", это мощные противовоздушные бои каждую ночь. Вашему вниманию несколько результативных и эмоциональных эпизодов боевой работы мобильных огневых групп Воздушных сил".

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Детали: По данным ВС, с 1 января 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Противовоздушной обороной уничтожено около 86 процентов - 1953 "Шахеда".

Таких результатов удалось достичь благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп Сил обороны Украины, отметил Олещук. Это тысячи военнослужащих, которые почти каждую ночь выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БпЛА из всего имеющегося у них вооружения.

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Сейчас стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, имеющиеся на вооружении МВГ модифицированы, имеют дополнительное оборудование, способное обеспечивать хороший результат боевой работы. Это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указки, прожекторы, средства РЭБ, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости. Все это позволяет работать по вражеским целям более эффективно и рационально, отмечает командующий.

Прямая речь: "Более 80 процентов сбитых "Шахедов" именно на счету мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Поэтому спасибо всем, кто делает МОГ более точными - обеспечивает необходимым оборудованием для результативной работы! Это благотворительные фонды, местные общины, волонтеры и активисты, украинцы и мировое сообщество".