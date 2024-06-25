Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова
Вівторок, 25 червня 2024, 16:38
Кабінет міністрів 25 червня погодив звільнення з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.
Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, Борзов у Facebook
Дослівно Мельничук: "Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації".
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Деталі: Сам Борзов повідомив у соцмережі, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У червні 2020 року Борзова призначили головою Вінницької обласної державної адміністрації.
- 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.
- Раніше Борзов грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
- У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
- У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
- Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги нароода": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.