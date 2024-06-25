Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА Борзова 

Кабінет міністрів 25 червня погодив звільнення з посади голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, Борзов у Facebook

Дослівно Мельничук: "Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації".

Реклама:

Деталі: Сам Борзов повідомив у соцмережі, що вимушено йде з посади через стан здоровʼя.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ