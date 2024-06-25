Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОГА Борзова
Вторник, 25 июня 2024, 16:38
Кабинет министров 25 июня согласовал увольнение с должности главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.
Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Борзов в Facebook
Дословно Мельничук: "Согласовано увольнение Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации".
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Детали: Сам Борзов сообщил в соцсети, что вынужденно уходит с должности по состоянию здоровья.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В июне 2020 года Борзова назначили председателем Винницкой областной государственной администрации.
- 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова.
- Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
- В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства.
- В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
- Его жена Ирина Борзова - нардеп от "Слуги нароода": она победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.