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Остін вперше поговорив з новим міністром оборони РФ

Тетяна ОлійникВівторок, 25 червня 2024, 22:41
Остін вперше поговорив з новим міністром оборони РФ
Остін і Бєлоусов, колаж - УП

Глава Пентагона Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим.

Джерело: речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу

Деталі: За його словами, під час розмови глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що військовим відомствам Росії та США важливо зберегти комунікацію.

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Остання розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року – тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.

Передісторія: 

Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійняв посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.

ВІДЕО ДНЯ

Коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що новий очільник російського Міноборони Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.

Теми: РосіяСША
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