Остін вперше поговорив з новим міністром оборони РФ

Глава Пентагона Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з міністром оборони РФ Андрієм Білоусовим.

Джерело: речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу

Деталі: За його словами, під час розмови глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що військовим відомствам Росії та США важливо зберегти комунікацію.

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Остання розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року – тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу.

Передісторія:

Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійняв посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.

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Коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що новий очільник російського Міноборони Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.