Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Источник: представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге

Детали: По его словам, во время разговора глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно сохранить коммуникацию.

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Последний разговор между представителями Минобороны США и России состоялся в марте 2023 года – тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.

Предистория:

Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу занял должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

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Комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что новый глава российского Минобороны Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.