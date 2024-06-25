Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ
Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Источник: представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге
Детали: По его словам, во время разговора глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно сохранить коммуникацию.
Последний разговор между представителями Минобороны США и России состоялся в марте 2023 года – тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.
Предистория:
Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу занял должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
Комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что новый глава российского Минобороны Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.