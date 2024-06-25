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Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ

Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 22:41
Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ
Остин и Белоусов, коллаж – УП

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Источник: представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге

Детали: По его словам, во время разговора глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что военным ведомствам России и США важно сохранить коммуникацию.

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Последний разговор между представителями Минобороны США и России состоялся в марте 2023 года – тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.

Предистория:

Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу занял должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

ВИДЕО ДНЯ

Комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что новый глава российского Минобороны Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.

Темы: РосcияСША
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