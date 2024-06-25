Президент анонсує "нову конкретику заради миру" у липні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках Саміту миру на Росію продовжує збільшуватись тиск заради чесного закінчення цієї війни.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Після Саміту миру є вже восьмий учасник, який приєднався до спільного комюніке, і ми тільки збільшуємо тиск на Росію заради чесного закінчення цієї війни. І готуємо робочі групи. Вже з липня – нова конкретика заради миру".

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Деталі: Глава держави також відмітив, що офіційний початок перемовин з Євросоюзом щодо членства – це історичний результат. Він пообіцяв, що Україна точно реалізує все, що потрібно, щоб пройтися кожним розділом відносин із ЄС і створити договір про вступ України.

Також Зеленський згадав, про нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо Шойгу та Герасимова.

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Пряма мова: "Є нові ордери від Міжнародного кримінального суду щодо російських убивць. Шойгу, Герасимов – ваш шлях у Гаагу відкрито. Також є рішення Європейського суду з прав людини щодо відповідальності Росії за все скоєне в нашому Криму проти людей і проти закону. Окупант буде за це відповідати".