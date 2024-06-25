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Президент анонсирует "новую конкретику ради мира" в июле

Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 23:11
Президент анонсирует новую конкретику ради мира в июле
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках Саммита мира на Россию продолжает увеличиваться давление ради честного окончания этой войны.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "После Саммита мира уже восьмой участник, который присоединился к общему коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля – новая конкретика ради мира".

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Детали: Глава государства также отметил, что официальное начало переговоров с Евросоюзом по членству – это исторический результат. Он пообещал, что Украина точно реализует все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу отношений с ЕС и создать договор о вступлении Украины.

Также Зеленский упомянул о новых ордерах от Международного уголовного суда в отношении Шойгу и Герасимова.

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Прямая речь: "Есть новые ордера от Международного уголовного суда по отношению к российским убийцам. Шойгу, Герасимов – ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека об ответственности России за все совершенное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать".

Темы: Зеленский
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