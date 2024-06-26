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ГУР розповіло про результати роботи "народного супутника" від Притули

Анастасія ПроцСереда, 26 червня 2024, 09:22
ГУР розповіло про результати роботи народного супутника від Притули
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, за майже два роки використання допоміг виявити та знищити тисячі ворожих об’єктів.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО)

Дослівно: "За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників "ICEYE" наші фахівці загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них: 

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  • 370 ― аеродроми; 
  • 238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки; 
  • 153 ― нафтобази та склади пального; 
  • 147 ― склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів; 
  • 17 ― військово-морські бази".
 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Деталі: Також "народний супутник" допомагає стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та окупованим Кримом. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР
 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Зазначається, що основна перевага космічного апарата "ICEYE" ― у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою. 

"Близько 38% з усього масиву даних,  отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньоїпідготовки вогневого ураження ворога ― це мільярди доларів збитків для росії, і ціна її агресії  буде зростати", — додають у ГУР. 

ВІДЕО ДНЯ
 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР
 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Крім того, "народний супутник" може точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР
 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Передісторія:

18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомив, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік.

Теми: ГУРвійнакосмос
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