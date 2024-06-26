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ГУР рассказало о результатах работы "народного спутника" от Притулы

Анастасия ПроцСреда, 26 июня 2024, 09:22
ГУР рассказало о результатах работы народного спутника от Притулы
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Космический аппарат "ICEYE", приобретенный за пожертвования украинцев фондом Сергея Притулы, за почти два года использования помог обнаружить и уничтожить тысячи вражеских объектов.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО)

Дословно: "За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников "ICEYE" наши специалисты в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди них:

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  • 370 - аэродромы;
  • 238 - позиции ПВО и радиотехнической разведки;
  • 153 - нефтебазы и склады горючего;
  • 147 - склады ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;
  • 17 - военно-морские базы".
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Детали: Также "народный спутник" помогает следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда относится и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Отмечается, что основное преимущество космического аппарата "ICEYE" ― в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой.

"Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага - это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти", ― добавляют в ГУР.

ВИДЕО ДНЯ
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Кроме того, "народный спутник" может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКА ICEYE, ФОТО ГУР

Предыстория:

18 августа 2022 года Сергей Притула сообщил, что его фонд за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии более чем на год.

Темы: ГУРвойнакосмос
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