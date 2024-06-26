У Трампа конкретизували його бачення закінчення війни РФ проти України

У штабі кандидата в президенти США Дональда Трампа на запит "Голосу Америки" розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.

Джерело: письмова відповідь директора із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівена Ченга на запит "Голосу Америки", передає "Європейська правда"

Дослівно: "Президент Трамп неодноразово заявляв, що ключовим пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків".

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Деталі: Як зазначено у листі, Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені".

У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалась, якби він був президентом.

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