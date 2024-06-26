Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Трампа конкретизували його бачення закінчення війни РФ проти України

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 26 червня 2024, 09:44
У Трампа конкретизували його бачення закінчення війни РФ проти України
Дональд Трамп, фото: Getty Images

У штабі кандидата в президенти США Дональда Трампа на запит "Голосу Америки" розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.

Джерело: письмова відповідь директора із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівена Ченга на запит "Голосу Америки", передає "Європейська правда"

Дослівно: "Президент Трамп неодноразово заявляв, що ключовим пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків".

Реклама:

Деталі: Як зазначено у листі, Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені".

У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалась, якби він був президентом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні два радники Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України. Він передбачає, що у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.
  • У ЗМІ раніше з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни. 
  • Сам Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити. 

Теми: ТрампвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоГотували заворушення і захоплення Ради − СБУ повідомила про затримання провокаторів

Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон

інфографікаДесятки російських планерних бомб впали на території РФ – WP публікує докази

У Парижі після результатів екзитполів тисячі людей вийшли на вулиці

фото, оновленоУ Києві уламки ракети впали на багатоповерхівку: 6 постраждалих, серед них дитина

Дострокові вибори у Франції виграли ультраправі – екзитпол

Усі новини...
Трамп
Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України – Reuters
Трамп заявив, що Байдену не варто було обіцяти Україні членства у НАТО
Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"
Останні новини
11:15
CNN: Сім’я закликала Байдена не зніматися з виборів і покарати помічників
11:07
На фронті загинув бойовий медик і волонтер із Британії Пітер Фуше
11:02
У ЄС набули чинності підвищені імпортні мита на зерно з РФ і Білорусі
10:51
Через обстріли є нові знеструмлення у 3-х областях, на енергооб’єкті загинув працівник - Міненерго
10:20
Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: 2 людини загинули, ще 8 поранені
10:17
"Укрнафта" побудує свердловини глибиною 4,5 км
10:15
фото, відеоГотували заворушення і захоплення Ради − СБУ повідомила про затримання провокаторів
10:05
Польща обмежила пропуск українських вантажівок через кордон
10:00
ЄВРО-2024Франція зіграє з Бельгією, Словенія зустрінеться з Португалією: розклад матчів дня на ЧЄ
09:59
Курс валют на 1 липня: долар та євро подешевшали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: