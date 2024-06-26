Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

У Трампа конкретизировали его видение окончания войны РФ против Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 09:44
У Трампа конкретизировали его видение окончания войны РФ против Украины
Дональд Трамп, фото: Getty Images

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Источник: письменный ответ директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга на запрос "Голоса Америки", передает "Европейская правда"

Дословно: "Президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам".

Реклама:

Детали: Как указано в письме, Трамп "сделает всё необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене". 

В штабе называют Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне два советника Трампа представили ему план прекращения войны РФ против Украины. Он предусматривает, что в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, но Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.
  • В СМИ ранее появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к территориальным уступкам РФ для прекращения войны. 
  • Сам Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной  в течение 24 часов, если станет президентом.  Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

Темы: ТрампвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

Столтенберг о переговорах с РФ: Нельзя допустить Минска-3

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Правительство уволило главу Госкино Марину Кудерчук

Орбан после разговора с Путиным "почувствовал" размер разногласий между РФ и Украиной

Украина отреагировала на визит Орбана к Путину и назвала принцип, которого следует придерживаться

Все новости...
Трамп
Советники Трампа представили план прекращения войны РФ против Украины - Reuters
Трамп заявил, что Байдену не стоило обещать Украине членства в НАТО
Трамп угрожает свернуть дальнейшую помощь Украине "еще до того, как зайдет в Белый дом"
Последние новости
01:22
На Полтавщине был слышен звук взрыва – СМИ
00:58
Оккупанты перекрывали Крымский мост, в Севастополе слышали звуки взрывов – соцсети
00:46
Евро-2024Франция по пенальти одолела Португалию на пути к полуфиналу Евро-2024
00:26
обновляетсяРоссияне атакуют Украину несколькими группами "Шахедов" – Воздушные силы
00:17
фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник
00:10
ОбновленоВ Сумах прогремели взрывы, частично пропал свет и прекращена подача воды – СМИ
23:59
В Болгарии рассматривают возможность выделить Украине 80 млн евро
23:54
На фронте произошло 119 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и еще двух направлениях
23:36
Силы ПВО за пятницу сбили 9 российских ракет на востоке и на юге
23:20
"Любовники-полиглоты", краткая история Крыма и другое: подборка книжных новинок
Все новости...
Реклама:
Реклама: