Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Расследование о Кривоносе и Чернышеве: в НАБУ решили искать тех, кто "слил" информацию УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоСреда, 26 июня 2024, 09:59
Расследование о Кривоносе и Чернышеве: в НАБУ решили искать тех, кто слил информацию УП
КОЛЛАЖ УП

После публикации в УП расследования о том, что директор НАБУ Семен Кривонос дал указание не проводить обыск в доме председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова в НАБУ решили разыскать тех, кто поделился информацией с журналистами.

Источник: журналист УП Михаил Ткач в видео "Директор НАБУ преследует журналистов? Реакция на расследование УП о Семене Кривоносе"

Прямая речь Ткача: "НАБУ начало сначала внутреннее расследование, а сейчас открыло уголовное производство по статье 387 Уголовного кодекса (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования - ред.) по факту слива постановления на обыски у Чернышова".

Реклама:

Детали: По словам Ткача, в НАБУ под руководством Кривоноса, вместо того чтобы начать внутреннее расследование и выяснить, какие неправомерные указания давал директор бюро, решили разыскать тех, кто рассказал журналистам о том, что он спас Чернышова от обыска.

Журналист отметил, что личные просьбы и указания о непроведении обыска не предусмотрены законом и за совершение таких действий Кривонос может покинуть должность или понести уголовную ответственность.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • На прошлой неделе "Украинская правда" опубликовала расследование "Время Ч. Как Алексею Чернышеву везет в НАБУ". В материале обнародовали доказательства того, что НАБУ получило постановление на обыск у руководителя НАК Нафтогаз Украины и бывшего министра развития общин и территории Алексея Чернышова, но детективы его не провели по просьбе директора НАБУ Семена Кривоноса.

Темы: Чернышев АлексейКривоносНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник

Столтенберг о переговорах с РФ: Нельзя допустить Минска-3

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Правительство уволило главу Госкино Марину Кудерчук

Орбан после разговора с Путиным "почувствовал" размер разногласий между РФ и Украиной

Украина отреагировала на визит Орбана к Путину и назвала принцип, которого следует придерживаться

Все новости...
Чернышев Алексей
Детективы не провели обыск у Чернышова по просьбе директора НАБУ Кривоноса – УП
Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий
Комитет рекомендовал Раде уволить Чернышова с должности главы Минрегиона
Последние новости
01:22
На Полтавщине был слышен звук взрыва – СМИ
00:58
Оккупанты перекрывали Крымский мост, в Севастополе слышали звуки взрывов – соцсети
00:46
Евро-2024Франция по пенальти одолела Португалию на пути к полуфиналу Евро-2024
00:26
обновляетсяРоссияне атакуют Украину несколькими группами "Шахедов" – Воздушные силы
00:17
фотоЖениха лакшери-свадьбы с экс-сотрудницей ГБР поймали на чердаке во Львове - источник
00:10
ОбновленоВ Сумах прогремели взрывы, частично пропал свет и прекращена подача воды – СМИ
23:59
В Болгарии рассматривают возможность выделить Украине 80 млн евро
23:54
На фронте произошло 119 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и еще двух направлениях
23:36
Силы ПВО за пятницу сбили 9 российских ракет на востоке и на юге
23:20
"Любовники-полиглоты", краткая история Крыма и другое: подборка книжных новинок
Все новости...
Реклама:
Реклама: