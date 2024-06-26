Расследование о Кривоносе и Чернышеве: в НАБУ решили искать тех, кто "слил" информацию УП

После публикации в УП расследования о том, что директор НАБУ Семен Кривонос дал указание не проводить обыск в доме председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова в НАБУ решили разыскать тех, кто поделился информацией с журналистами.

Источник: журналист УП Михаил Ткач в видео "Директор НАБУ преследует журналистов? Реакция на расследование УП о Семене Кривоносе"

Прямая речь Ткача: "НАБУ начало сначала внутреннее расследование, а сейчас открыло уголовное производство по статье 387 Уголовного кодекса (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования - ред.) по факту слива постановления на обыски у Чернышова".

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Детали: По словам Ткача, в НАБУ под руководством Кривоноса, вместо того чтобы начать внутреннее расследование и выяснить, какие неправомерные указания давал директор бюро, решили разыскать тех, кто рассказал журналистам о том, что он спас Чернышова от обыска.

Журналист отметил, что личные просьбы и указания о непроведении обыска не предусмотрены законом и за совершение таких действий Кривонос может покинуть должность или понести уголовную ответственность.

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