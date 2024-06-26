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Зеленський затвердив рішення РНБО про створення у ЗСУ Сил безпілотних систем

Анастасія ПроцСереда, 26 червня 2024, 10:10
Зеленський затвердив рішення РНБО про створення у ЗСУ Сил безпілотних систем
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".

Джерело: указ президента №382/2024 і рішення РНБО України від 25 червня

Дослівно: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

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  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил" (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Передісторія:

6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем.

Теми: ЗеленськийбезпілотникиЗбройні сили
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