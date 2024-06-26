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Зеленский утвердил решение СНБО о создании в ВСУ Сил беспилотных систем

Анастасия ПроцСреда, 26 июня 2024, 10:10
Зеленский утвердил решение СНБО о создании в ВСУ Сил беспилотных систем
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".

Источник: указ президента №382/2024 и решение СНБО Украины от 25 июня

Дословно: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

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  1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил" (прилагается).
  2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Предыстория:

6 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.

Темы: ЗеленскийбеспилотникиВооруженные силы
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