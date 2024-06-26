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ГУР: Останній обмін полоненими ще не завершений – операція триває

Станіслав ПогоріловСереда, 26 червня 2024, 10:40
ГУР: Останній обмін полоненими ще не завершений – операція триває
Андрій Юсов, фото: ГУР

Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що останній, 53-й обмін полоненими між Україною та Росією ще не завершений, додаткова інформація буде повідомлена пізніше.

Джерело: Юсов в етері телемарафону

Пряма мова: "Це іще не 53-й обмін, він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини. І ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває".

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Деталі: За його словами, кожний обмін полоненими є складним, зокрема, через те, що Росія нехтує міжнародним правом та Женевськими конвенціями.

Що було раніше: 25 червня до України 25 червня повернулись 90 українських воїнів із російського полону. Серед них воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Теми: ГУРполоненівійна
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