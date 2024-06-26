ГУР: Последний обмен пленными еще не завершен – операция продолжается

Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что последний, 53-й обмен пленными между Украиной и Россией еще не завершен, дополнительная информация будет сообщена позже.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это еще не 53-й обмен, он не завершился. Операция продолжается. В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников. Но это не последние новости. И мы действительно рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию. Работа продолжается".

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Детали: По его словам, каждый обмен пленными является сложным, в частности, из-за того, что Россия пренебрегает международным правом и Женевскими конвенциями.

Что предшествовало: 25 июня в Украину 25 июня вернулись 90 украинских воинов из российского плена. Среди них воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.