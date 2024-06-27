У Свердловському обласному суді Єкатеринбурга розпочався процес у справі обвинуваченого в шпигунстві журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, засідання проходить у закритому режимі.

Джерело: The Moscow Times, The Wall Street Journal

Деталі: 32-річний Гершкович став першим з часів холодної війни західним журналістом, заарештованим у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Його затримали співробітники ФСБ у березні минулого року у Свердловській області, де він перебував із робочою поїздкою.

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За версією слідства, Гершкович за завданням Центрального розвідувального управління (ЦРУ) збирав секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства АТ "НПК "Уралвагонзавод".

В уряді США і WSJ категорично відкидають висунуті проти журналіста звинувачення.

Після затримання Гершковича помістили в московський слідчий ізолятор "Лефортово". За статтею про шпигунство йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

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У WSJ вважають, що суд винесе обвинувальний вирок щодо їхнього співробітника.

Кремль "неодноразово підкреслював, що США" повинні "серйозно розглянути сигнали", які Москва надіслала Вашингтону про можливі угоди.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, у середу засудив судовий процес проти Евана як "підставний процес". За його словами, Гершковича "просто використовують як розмінну монету" разом із іншим американцем, якого утримує Москва, Полом Віланом.

Насправді Гершкович, який був акредитований російською владою як іноземний кореспондент, перебував у Єкатеринбурзі та інших місцях Свердловської області з єдиною метою репортажів для журналу.

Слухання в середу тривали понад дві години. Після цього прокурор Мікаель Оздоєв, одягнений у синю військову форму, зробив коротку заяву, заявивши, що справу проти Гершковича розпочато, і що він "таємно вчиняв протиправні дії".