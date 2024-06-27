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В России начался суд над американским журналистом Гершковичем, обвиняемым в шпионаже

Алена ИвашкивЧетверг, 27 июня 2024, 00:30
В России начался суд над американским журналистом Гершковичем, обвиняемым в шпионаже
Эван Гершкович, фото: The Moscow Times

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заседание проходит в закрытом режиме.

Источник: The Moscow Times, The Wall Street Journal 

Детали: 32-летний Гершкович стал первым со времен холодной войны западным журналистом, арестованным в России по обвинению в шпионаже. Его задержали сотрудники ФСБ в марте прошлого года в Свердловской области, где он находился с рабочей поездкой. 

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По версии следствия, Гершкович по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) собирал секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод". 

В правительстве США и WSJ категорически отвергают выдвинутые против журналиста обвинения. 

После задержания Гершковича поместили в московский следственный изолятор "Лефортово". По статье о шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

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В WSJ считают, что суд вынесет обвинительный приговор в отношении их сотрудника.

Кремль "неоднократно подчеркивал, что США" должны "серьезно рассмотреть сигналы", которые Москва послала Вашингтону о возможных сделках. 

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, в среду осудил судебный процесс против Эвана как "подставной процесс". По его словам, Гершковича "просто используют как разменную монету" вместе с другим американцем, которого удерживает Москва, Полом Виланом. 

На самом деле Гершкович, который был аккредитован российскими властями как иностранный корреспондент, находился в Екатеринбурге и других местах Свердловской области с единственной целью репортажей для журнала.

Слушания в среду продолжались более двух часов. После этого прокурор Микаэль Оздоев, одетый в синюю военную форму, сделал краткое заявление, заявив, что дело против Гершковича начато, и что он "тайно совершал противоправные действия".

Темы: РосcияСМИ
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