У Болівії військові спробували зробити переворот

У середу збройні сили Болівії зайняли центральну площу в Ла-Пасі, а бронетранспортер протаранив вхід до президентського палацу. Президент Болівії Луїс Арсе оголосив про переворот проти уряду і закликав до міжнародної підтримки. Через кілька годин військові відступили від президентського палацу.

Джерело: Reuters

Деталі: Арсе засудив мобілізацію деяких армійських підрозділів у Ла-Пасі на чолі з генералом Хуаном Хосе Зунігою, який нещодавно був позбавлений військового командування, і зажадав, щоб війська демобілізувалися.

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Пряма мова Арсе: "Сьогодні країна зіткнулася зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову зіткнулася з інтересами, які хочуть, щоб демократія в Болівії була припинена.

Болівійський народ сьогодні покликаний. Нам потрібно, щоб болівійський народ організувався і мобілізувався проти державного перевороту на користь демократії".

Президент Болівії Луїс Арсе оголосив про переворот проти уряду і закликав до міжнародної підтримки. pic.twitter.com/fQPNlOjgrh ВІДЕО ДНЯ June 26, 2024

Ще деталі: Сполучені Штати заявили, що уважно стежать за ситуацією і закликали до спокою і стриманості.

Напруженість у Болівії зростає напередодні виборів у 2025 році, на яких лівий екс-президент Ево Моралес планує балотуватися проти колишнього союзника Арсе, що створює серйозний розкол у правлячій соціалістичній партії і ширшу політичну невизначеність.

Багато хто не хоче повернення Моралеса, який керував країною з 2006 по 2019 рік, допоки його не усунули від влади на тлі масових протестів і замінили тимчасовим консервативним урядом. Потім Арсе виграв вибори у 2020 році.

Нещодавно Зуніга заявив, що Моралес не повинен мати можливості повернутися на посаду президента, і пригрозив заблокувати його, якщо він спробує це зробити, що змусило Арсе усунути його з посади.

Оновлено: Військові у Болівії відступили від президентського палацу.