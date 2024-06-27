Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Болівії військові спробували зробити переворот

Олена ІвашківЧетвер, 27 червня 2024, 01:18
У Болівії військові спробували зробити переворот
Військові на вулицях в Ла-Пасі, фото: El Deber

У середу збройні сили Болівії зайняли центральну площу в Ла-Пасі, а бронетранспортер протаранив вхід до президентського палацу. Президент Болівії Луїс Арсе оголосив про переворот проти уряду і закликав до міжнародної підтримки. Через кілька годин військові відступили від президентського палацу.

Джерело: Reuters

Деталі: Арсе засудив мобілізацію деяких армійських підрозділів у Ла-Пасі на чолі з генералом Хуаном Хосе Зунігою, який нещодавно був позбавлений військового командування, і зажадав, щоб війська демобілізувалися.

Реклама:

Пряма мова Арсе: "Сьогодні країна зіткнулася зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову зіткнулася з інтересами, які хочуть, щоб демократія в Болівії була припинена.

Болівійський народ сьогодні покликаний. Нам потрібно, щоб болівійський народ організувався і мобілізувався проти державного перевороту на користь демократії".

Ще деталі: Сполучені Штати заявили, що уважно стежать за ситуацією і закликали до спокою і стриманості.

Напруженість у Болівії зростає напередодні виборів у 2025 році, на яких лівий екс-президент Ево Моралес планує балотуватися проти колишнього союзника Арсе, що створює серйозний розкол у правлячій соціалістичній партії і ширшу політичну невизначеність.

Багато хто не хоче повернення Моралеса, який керував країною з 2006 по 2019 рік, допоки його не усунули від влади на тлі масових протестів і замінили тимчасовим консервативним урядом. Потім Арсе виграв вибори у 2020 році.

Нещодавно Зуніга заявив, що Моралес не повинен мати можливості повернутися на посаду президента, і пригрозив заблокувати його, якщо він спробує це зробити, що змусило Арсе усунути його з посади.

Оновлено: Військові у Болівії відступили від президентського палацу.

Теми: світ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
світ
[НЕ] наші за кордоном
Україна готує безпекові угоди зі ще 10 країнами - Зеленський
Приручити голубку
Останні новини
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
17:38
Росія вилетіла з 10 найбільших економік світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: