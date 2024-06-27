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В Боливии военные попытались совершить переворот

Алена ИвашкивЧетверг, 27 июня 2024, 01:18
В Боливии военные попытались совершить переворот
Военные на улицах в Ла-Пасе, фото: El Deber

В среду вооруженные силы Боливии заняли центральную площадь в Ла-Пасе, а бронетранспортер протаранил вход в президентский дворец. Президент Боливии Луис Арсе объявил о перевороте против правительства и призвал к международной поддержке. Через несколько часов военные отступили от президентского дворца.

Источник: Reuters

Детали: Арсе осудил мобилизацию некоторых армейских подразделений в Ла-Пасе во главе с генералом Хуаном Хосе Зунигой, который недавно был лишен военного командования, и потребовал, чтобы войска демобилизовались.

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Прямая речь Арсе: "Сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота. Сегодня страна снова столкнулась с интересами, которые хотят, чтобы демократия в Боливии была прекращена.

Боливийский народ сегодня призван. Нам нужно, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота в пользу демократии".

Еще детали: Соединенные Штаты заявили, что внимательно следят за ситуацией и призвали к спокойствию и сдержанности.

Напряженность в Боливии растет накануне выборов в 2025 году, на которых левый экс-президент Эво Моралес планирует баллотироваться против бывшего союзника Арсе, что создает серьезный раскол в правящей социалистической партии и более широкую политическую неопределенность.

Многие не хотят возвращения Моралеса, который руководил страной с 2006 по 2019 год, пока его не отстранили от власти на фоне массовых протестов и заменили временным консервативным правительством. Затем Арсе выиграл выборы в 2020 году.

Недавно Зунига заявил, что Моралес не должен иметь возможности вернуться на пост президента, и пригрозил заблокировать его, если он попытается это сделать, что заставило Арсе отстранить его от должности.

Обновлено: Военные в Боливии отступили от президентского дворца.

Темы: мир
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