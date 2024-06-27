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Молдовський Додон заявив, що не знає, чи є Херсон та низка інших регіонів територією України

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 27 червня 2024, 07:25
Молдовський Додон заявив, що не знає, чи є Херсон та низка інших регіонів територією України

Колишній президент Молдови Ігор Додон відзначився скандальними заявами про розв’язану РФ війну проти України.

Джерело: Додон в інтерв’ю "Настоящему времени", "Європейська правда"

Деталі: Спочатку Додон не зміг прямо відповісти на питання, хто ввів війська в Україну, сказавши, що "усі сторони винні в тому, що сталося в Україні".

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Коли його спитали про приналежність Криму, Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, Додон відповів, що "за результатами мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна".

"Хтось каже, що ці області – частина Росії, хтось каже, що частина України. Тому давайте дочекаємося, що відбуватиметься за результатами переговорів і закінчення конфлікту війни в Україні", – сказав Додон.

Крім того, на запитання про події в місті Буча на початку повномасштабного вторгнення, коли російські окупаційні війська масово вбивали цивільних, Додон розповів, що "бачив різні позиції з приводу Бучі".

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"Декотрі кажуть, що це постановка. Я не буду зараз говорити, постановка чи не постановка. Перше, що я кажу, що це жахливо", – сказав Додон.

У квітні Додон заявляв, що хоче відновлення стратегічного партнерства Молдови з Росією, і що цього нібито прагнуть більшість громадян Молдови. 

Про настрої у Молдові читайте у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

Теми: МолдовавійнаУкраїнаРосія
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