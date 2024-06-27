Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Молдавский Додон заявил, что не знает, является ли Херсон и ряд других регионов территорией Украины

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 07:25
Молдавский Додон заявил, что не знает, является ли Херсон и ряд других регионов территорией Украины

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отличился скандальными заявлениями о развязанной РФ войне против Украины.

Источник: Додон в интервью "Настоящему времени", "Европейская правда"

Детали: Сначала Додон не смог прямо ответить на вопрос, кто ввел войска в Украину, сказав, что "все стороны виноваты в том, что произошло в Украине".

Реклама:

Когда его спросили о принадлежности Крыма, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей, Додон ответил, что "по результатам мирных переговоров будет понятно, где остановится война".

"Кто-то говорит, что эти области – часть России, кто-то говорит, что часть Украины. Поэтому давайте дождемся, что будет происходить по результатам переговоров и окончания конфликта войны в Украине", – сказал Додон.

Кроме того, на вопрос о событиях в городе Буча в начале полномасштабного вторжения, когда российские оккупационные войска массово убивали гражданских, Додон рассказал, что "видел разные позиции по поводу Бучи".

ВИДЕО ДНЯ

"Некоторые говорят, что это постановка. Я не буду сейчас говорить, постановка или не постановка. Первое, что я говорю, что это ужасно", – сказал Додон.

В апреле Додон заявлял, что хочет восстановления стратегического партнерства Молдовы с Россией, и что этого якобы хотят большинство граждан Молдовы.

О настроениях в Молдове читайте в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.

Темы: МолдовавойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Молдова
Фон дер Ляйен пообещала полный возможностей путь Украины и Молдовы в ЕС
Дания выделит более $21 млн для ускорения евроинтеграции Украины и Молдовы
Руководство ЕС поздравляет Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот отпугивал туристов
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: