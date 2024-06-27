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ЗСУ за добу знешкодили 1260 загарбників і знищили 42 артсистеми

Альона Мазуренко Четвер, 27 червня 2024, 08:05
ЗСУ за добу знешкодили 1260 загарбників і знищили 42 артсистеми
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1260 російських загарбників, загальна кількість втрат окупантів вбитими і пораненими сягнула 539 320 осіб.

ДжерелоГенштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 539 320 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8042 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 459 (+9) од,
  • артилерійських систем –  14 363 (+42) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 868 (+5) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 459 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 2324 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 468 (+61) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2420 (+11).

Теми: Росіявійна
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