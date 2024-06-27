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ВСУ за сутки обезвредили 1260 захватчиков и уничтожили 42 артсистемы

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 08:05
ВСУ за сутки обезвредили 1260 захватчиков и уничтожили 42 артсистемы
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1260 российских захватчиков, общее количество потерь оккупантов убитыми и ранеными достигло 539 320 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 539 320 (+1260) человек,
  • танков - 8042 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 15 459 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 14 363 (+42) ед,
  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средств ПВО - 868 (+5) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24),
  • крылатых ракет - 2324 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) ед,
  • специальной техники - 2420 (+11).

Темы: Росcиявойна
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