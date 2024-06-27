ВСУ за сутки обезвредили 1260 захватчиков и уничтожили 42 артсистемы
Четверг, 27 июня 2024, 08:05
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1260 российских захватчиков, общее количество потерь оккупантов убитыми и ранеными достигло 539 320 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 539 320 (+1260) человек,
- танков - 8042 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 15 459 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 14 363 (+42) ед,
- РСЗО - 1108 (+0) ед,
- средств ПВО - 868 (+5) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24),
- крылатых ракет - 2324 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) ед,
- специальной техники - 2420 (+11).