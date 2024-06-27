У Держдепі підтвердили смерть співробітника посольства США у Києві
Державний департамент підтвердив інформацію про смерть одного із працівників посольства США у Києві.
Джерело: "Європейська правда", речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу
Деталі: За його словами, померлий перебував у підпорядкуванні глави місії в посольстві в Києві.
"Наскільки ми розуміємо, він помер із природних причин, і немає жодних ознак злочину", – зазначив Міллер.
Він висловив співчуття рідним і близьким померлого.
За інформацією УП, напередодні, 25 червня, в одному з номерів готелю Hilton у Києві знайшли тіло аташе посольства США в Україні.
Посольство США в Україні підтвердило інформацію про смерть одного зі своїх працівників у Києві.
Нагадаємо, у 2020 році у Києві знайшли тіло співробітниці посольства США з травмою голови.