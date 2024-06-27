У Держдепі підтвердили смерть співробітника посольства США у Києві

Державний департамент підтвердив інформацію про смерть одного із працівників посольства США у Києві.

Джерело: "Європейська правда", речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу

Деталі: За його словами, померлий перебував у підпорядкуванні глави місії в посольстві в Києві.

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"Наскільки ми розуміємо, він помер із природних причин, і немає жодних ознак злочину", – зазначив Міллер.

Він висловив співчуття рідним і близьким померлого.

За інформацією УП, напередодні, 25 червня, в одному з номерів готелю Hilton у Києві знайшли тіло аташе посольства США в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Посольство США в Україні підтвердило інформацію про смерть одного зі своїх працівників у Києві.

Нагадаємо, у 2020 році у Києві знайшли тіло співробітниці посольства США з травмою голови.