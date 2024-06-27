В Госдепе подтвердили смерть сотрудника посольства США в Киеве
Государственный департамент подтвердил информацию о смерти одного из сотрудников посольства США в Киеве.
Источник: "Европейская правда", спикер Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга
Детали: По его словам, умерший находился в подчинении главы миссии в посольстве в Киеве.
"Насколько мы понимаем, он умер по естественным причинам, и нет никаких признаков преступления", – отметил Миллер.
Он выразил соболезнования родным и близким умершего.
По информации УП, накануне, 25 июня, в одном из номеров отеля Hilton в Киеве нашли тело атташе посольства США в Украине.
Посольство США в Украине подтвердило информацию о смерти одного из своих сотрудников в Киеве.
Напомним, в 2020 году в Киеве нашли тело сотрудницы посольства США с травмой головы.