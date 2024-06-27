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В Госдепе подтвердили смерть сотрудника посольства США в Киеве

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 08:19
В Госдепе подтвердили смерть сотрудника посольства США в Киеве

Государственный департамент подтвердил информацию о смерти одного из сотрудников посольства США в Киеве.

Источник: "Европейская правда", спикер Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга

Детали: По его словам, умерший находился в подчинении главы миссии в посольстве в Киеве.

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"Насколько мы понимаем, он умер по естественным причинам, и нет никаких признаков преступления", – отметил Миллер.

Он выразил соболезнования родным и близким умершего.

По информации УП, накануне, 25 июня, в одном из номеров отеля Hilton в Киеве нашли тело атташе посольства США в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Посольство США в Украине подтвердило информацию о смерти одного из своих сотрудников в Киеве.

Напомним, в 2020 году в Киеве нашли тело сотрудницы посольства США с травмой головы.

Темы: СШАКиев
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