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Пограничники отразили нападение ДРГ на Харьковщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июня 2024, 08:31
Пограничники отразили нападение ДРГ на Харьковщине
Сотницкий Козачок на карте Deep State

В среду 26 июня пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на направлении села Сотницкий Козачок Харьковской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера враг попытался провести боевые действия на направлении населенного пункта Сотницкий Козачок на Харьковщине. Действовала диверсионно-разведывательная группа, которая зашла на территорию Украины, завязался стрелковый бой, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.

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К счастью, на данный момент эту атаку пограничники отбили. На место (происшествия) отправлялся противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность".

Детали: Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов приграничья с РФ и Беларусью, пограничник отметил, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.

Темы: Пограничная службадиверсантыХарьковская область
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