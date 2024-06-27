Пограничники отразили нападение ДРГ на Харьковщине

В среду 26 июня пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на направлении села Сотницкий Козачок Харьковской области.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера враг попытался провести боевые действия на направлении населенного пункта Сотницкий Козачок на Харьковщине. Действовала диверсионно-разведывательная группа, которая зашла на территорию Украины, завязался стрелковый бой, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.

Реклама:

К счастью, на данный момент эту атаку пограничники отбили. На место (происшествия) отправлялся противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность".

Детали: Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов приграничья с РФ и Беларусью, пограничник отметил, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.