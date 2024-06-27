Польща створить спецпідрозділи для охорони кордону
У Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону.
Джерело: "Європейська правда", заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, якого цитує PAP.
Деталі: Він зазначив, що наразі найбільшою загрозою є спроби натовпів мігрантів, які намагаються прорвати кордон з території Білорусі.
"Ми створимо спеціальні прикордонні підрозділи, які займатимуться охороною кордону. Це потрібно було зробити вже давно", – сказав Мрочек.
Він додав, що повний пакет заходів щодо цього питання буде представлений найближчим часом.
"Ми зіткнулися із ситуацією загрози державній безпеці, якою є нелегальна міграція на білорусько-польському кордоні. Ми швидко усвідомили, де є слабкі місця, і найближчим часом їх укріпимо", – сказав заступник глави МВС.
Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.
Читайте також: Лукашенко атакує Польщу: як Туск долатиме нову міграційну кризу