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Польща створить спецпідрозділи для охорони кордону

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 27 червня 2024, 09:41
Польща створить спецпідрозділи для охорони кордону
ФОТО: ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ПОЛЬЩІ

У Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону.

Джерело: "Європейська правда", заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, якого цитує PAP.

Деталі: Він зазначив, що наразі найбільшою загрозою є спроби натовпів мігрантів, які намагаються прорвати кордон з території Білорусі.

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"Ми створимо спеціальні прикордонні підрозділи, які займатимуться охороною кордону. Це потрібно було зробити вже давно", – сказав Мрочек.

Він додав, що повний пакет заходів щодо цього питання буде представлений найближчим часом.

"Ми зіткнулися із ситуацією загрози державній безпеці, якою є нелегальна міграція на білорусько-польському кордоні. Ми швидко усвідомили, де є слабкі місця, і найближчим часом їх укріпимо", – сказав заступник глави МВС.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.

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Теми: ПольщакордонБілорусь
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