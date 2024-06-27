Польша создаст спецподразделения для охраны границы
В Польше анонсировали создание специальных подразделений пограничной службы, которые будут заниматься охраной границы.
Источник: "Европейская правда", заместитель главы МВД Польши Чеслав Мрочек, которого цитирует PAP
Детали: Он отметил, что сейчас наибольшей угрозой являются попытки толп мигрантов, которые пытаются прорвать границу с территории Беларуси.
"Мы создадим специальные пограничные подразделения, которые будут заниматься охраной границы. Это нужно было сделать уже давно", – сказал Мрочек.
Он добавил, что полный пакет мер по этому вопросу будет представлен в ближайшее время.
"Мы столкнулись с ситуацией угрозы государственной безопасности, которой является нелегальная миграция на белорусско-польской границе. Мы быстро осознали, где есть слабые места, и в ближайшее время их укрепим", – сказал заместитель главы МВД.
Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал понять, что Варшава может полностью закрыть границу с Беларусью.
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