Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

В Міноборони пояснили, чому не підтримують продовження терміну оновлення даних

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 червня 2024, 09:44
В Міноборони пояснили, чому не підтримують продовження терміну оновлення даних
скриншот прямого ефіру

В Міністерстві оборони вважають, що військовозобов'язані українці мають достатньо можливостей оновити свої військово-облікові дані до 16 липня і тому не підтримують подовження цих строків.

Джерело: речник МОУ старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та (додатку) "Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини. Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину".

Реклама:

Деталі: На уточнююче запитання Лазуткін зазначив, що станом на ранок 27 червня, 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних українців оновили свої дані, з них – 1 млн 852 тисячі – через застосунок "Резерв+".

Що передувало: Міністерство оборони України з різницею в один день відповіло Верховній Раді листами, що спочатку підтримує, а потім не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.

Теми: мобілізаціяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
мобілізація
Кирило Верес: У росіян крутєйша мотивація – біжать через поля, щоб загинути
Міноборони: Українці згенерували понад 1 млн QR-кодів у застосунку "Резерв+"
З якими хворобами очей не можуть мобілізувати: пояснення лікарів
Останні новини
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
17:38
Росія вилетіла з 10 найбільших економік світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: