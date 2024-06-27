Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Минобороны объяснили, почему не поддерживают продление срока обновления данных

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июня 2024, 09:44
В Минобороны объяснили, почему не поддерживают продление срока обновления данных
скриншот прямого эфира

В Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков.

Источник: спикер МОУ старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и (приложении) "Резерв+", где это сделать можно за считанные минуты. Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину".

Реклама:

Детали: На уточняющий вопрос Лазуткин отметил, что по состоянию на утро 27 июня, 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои данные, из них - 1 млн 852 тысячи - через приложение "Резерв+".

Что предшествовало: Министерство обороны Украины с разницей в один день ответило Верховной Раде письмами, что сначала поддерживает, а потом не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.

Темы: мобилизацияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
мобилизация
Кирилл Верес: У россиян крутейшая мотивация - бегут через поля, чтобы погибнуть
Минобороны: Украинцы сгенерировали более 1 млн QR-кодов в приложении "Резерв+"
С какими болезнями глаз не могут мобилизовать: пояснения врачей
Последние новости
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот отпугивал туристов
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
18:08
Российский дрон атаковал мирного жителя на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: