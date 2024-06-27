В Минобороны объяснили, почему не поддерживают продление срока обновления данных

В Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков.

Источник: спикер МОУ старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Министерство обороны на данный момент не поддерживает этот законопроект и не считает целесообразным продление срока с 60 до 150 дней для обновления данных, так как сейчас существуют возможности обновить эти данные в ТЦК и СП, ЦПАУ и (приложении) "Резерв+", где это сделать можно за считанные минуты. Все военнообязанные, призывники и резервисты могут это сделать. Поэтому мы не видим смысла продлевать этот срок. Сейчас нужно немедленно обновить военно-учетную базу, чтобы осознавать, сколько украинцев пригодны защищать Родину".

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Детали: На уточняющий вопрос Лазуткин отметил, что по состоянию на утро 27 июня, 2 миллиона 430 тысяч военнообязанных украинцев обновили свои данные, из них - 1 млн 852 тысячи - через приложение "Резерв+".

Что предшествовало: Министерство обороны Украины с разницей в один день ответило Верховной Раде письмами, что сначала поддерживает, а потом не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.