Bloomberg: у НАТО обговорюють план фінансування України на 40 млрд євро на рік

Країни-члени НАТО наразі обговорюють ідею генсека Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 млрд євро на рік для України, хоча деякі союзники залишаються скептичними щодо цього.

Джерело: співрозмовники агентства Bloomberg, знайомі з перебігом дискусій, "Європейська правда"

Деталі: За даними агентства, декілька країн-членів НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних видатків на військову допомогу Україні, які мали б забезпечити більшу передбачуваність у довгостроковій перспективі.

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За словами джерел, зараз країни розходяться в думках щодо того, як зробити так, щоб ці зобов'язання працювали на майбутні роки.

Деякі союзники остерігаються формалізувати зобов'язання з конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні, розповідають співрозмовники агентства.

Тим часом інші побоюються публікувати точні цифри своїх внесків, побоюючись, що це може розкрити інформацію про справжній обсяг їхньої допомоги Україні.

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Хоча багато деталей ще належить узгодити, зокрема щодо бухгалтерського обліку, союзники, можливо, зможуть укласти угоду, якщо 40 мільярдів євро допомоги Україні буде вирахувано з наявного зобов'язання НАТО витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону, кажуть співрозмовники.

Однак це може призвести до скорочення власних оборонних витрат союзників, особливо якщо міністерства фінансів не погодяться підвищити загальний рівень витрат.

Крім того, союзники по НАТО досі узгоджують формулювання для заяви лідерів на саміті у липні, в якій буде описано прогрес України на шляху до вступу в альянс.

Хоча цього року запрошення знову малоймовірне, США і Німеччина виступають проти того, щоб називати шлях України до членства в НАТО "незворотнім", і замість цього хочуть представити весь пакет як "міст до членства", кажуть джерела.

Також, за словами співрозмовників, союзники обговорюють питання про створення спеціального представника в Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних Сил під егідою НАТО.

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