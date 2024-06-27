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Bloomberg: в НАТО обсуждают план финансирования Украины на 40 млрд евро в год

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 10:53
Bloomberg: в НАТО обсуждают план финансирования Украины на 40 млрд евро в год

Страны-члены НАТО сейчас обсуждают идею генсека Йенса Столтенберга по плану финансирования на 40 млрд евро в год для Украины, хотя некоторые союзники остаются скептичными относительно этого.

Источник: собеседники агентства Bloomberg, знакомые с ходом дискуссий, "Европейская правда"

Детали: По данным агентства, несколько стран-членов НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь Украине, которые должны были бы обеспечить большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.

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По словам источников, сейчас страны расходятся во мнениях относительно того, как сделать так, чтобы эти обязательства работали на будущие годы.

Некоторые союзники остерегаются формализовать обязательства с конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне, рассказывают собеседники агентства.

Между тем другие опасаются публиковать точные цифры своих взносов, опасаясь, что это может раскрыть информацию об истинном объеме их помощи Украине.

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Хотя многие детали еще предстоит согласовать, в частности относительно бухгалтерского учета, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если 40 миллиардов евро помощи Украине будет вычтено из существующего обязательства НАТО тратить не менее 2% ВВП на оборону, говорят собеседники.

Однако это может привести к сокращению собственных оборонных расходов союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

Кроме того, союзники по НАТО до сих пор согласовывают формулировки для заявления лидеров на саммите в июле, в котором будет описан прогресс Украины на пути к вступлению в альянс.

Хотя в этом году приглашение снова маловероятно, США и Германия выступают против того, чтобы называть путь Украины к членству в НАТО "необратимым", и вместо этого хотят представить весь пакет как "мост к членству", говорят источники.

Также, по словам собеседников, союзники обсуждают вопрос о создании специального представителя в Киеве для контроля за международной координацию поставок оружия и учений для украинских Вооруженных Сил под эгидой НАТО.

Напомним:

  • СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.
  • Тогда генсек Альянса представил новое предложение, согласно которому члены Альянса обязуются тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.
  • Однако во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе этот план не был согласован. Столтенберг заявлял, что союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

Темы: НАТОУкраинаденьги
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