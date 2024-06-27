Українські хакери зламали пошту оточення Медведєва і дізналися багато цікавого

Хакери з "Кібер спротиву" зламали пошту одного з 6 особистих помічників Заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва — Олексія Заклязьмінського.

Джерело: міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm

Деталі: Зазначається, що хакери зламали пошту помічника Медведєва ще на початку 2024 року й протягом 6 місяців моніторили повідомлення.

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Наразі частина інформації не підлягає розголошенню та використовується в інтересах Сил оборони України. Однак, деякі факти оприлюднені на сайті міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Тож з поштової документації Заклязьмінського видно, що Медведєв залучений до процесу переведення економіки на військові рейки, зокрема, отримує повідомлення від російських заводів щодо виготовлення зброї.

"Серед тих даних, які можемо розголошувати, є отримані офісом Мєдвєдєва скарги керівництва "Тульского патронного заводу", в якого впали обсяги продажів патронів через санкції, адже 85% виробництва припадало на експорт (зокрема в США), а тому вони просять державні структури РФ більше закуповувати патрони.

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Також зустрічаються рекомендації щодо субсидіювання АО "Кронштадт", що розширює виробництво і налагоджує серійне виробництво дронів в м. Дубна Московської області для забезпечення покриття відсотків за іпотекою на придбання житла новим співробітникам заводу. А це 800 осіб.

Ще можна побачити пропозиції Мєдвєдєва Путіну щодо розробки нових зразків сталі для броні Магнітогорським металургійним комбінатом", — йдеться в повідомленні InformNapalm.

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До того ж Інститут стратегічних досліджень та економіки знань Вищої школи економіки регулярно надсилає помічнику Мєдвєдєва підбірку з дослідженнями, аналітикою та висновками. У цих матеріалах ВШЕ пропонує російському керівництву "суттєво приростити морську державну територію РФ в Арктиці… шляхом уточнення системи вихідних ліній, від яких відміряються морські зони Російської Федерації в Арктиці". А також переглянути систему "прямих вихідних ліній вздовж арктичного узбережжя Російської Федерації" для того, щоб "віднести додаткові акваторій арктичних морів до історичних вод Російської Федерації".

Ще розвідувальна спільнота отримала доступ до листа, в якому фахівці ВШЕ закликали "розробити правове обґрунтування розміщення спецбоєприпасів та їхніх носіїв в Арктичному регіоні для здійснення військового контролю державної території Російської Федерації в Арктиці, а також прилеглих територій недружніх держав".

Також на пошті Заклязьмінського є документація щодо візитів Мєдвєдєва на російські АЕС і його контроль за проєктом "Росатома" про розвиток безпеки критичної інформаційної інфраструктури (КІІ).

Водночас, під час моніторингу листування хакери виявили є чернетки статей і дописів для Мєдвєдєва та сценарії заходів за його участі.

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