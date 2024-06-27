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Украинские хакеры взломали почту окружения Медведева и узнали много интересного

Анастасия ПроцЧетверг, 27 июня 2024, 11:25
Украинские хакеры взломали почту окружения Медведева и узнали много интересного
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. ФОТО: Getty Images

Хакеры из "Кибер сопротивления" взломали почту одного из 6 личных помощников заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева — Алексея Заклязьминского.

Источник: международное разведывательное сообщество InformNapalm

Детали: Отмечается, что хакеры взломали почту помощника Медведева еще в начале 2024 года и в течение 6 месяцев мониторили сообщения.

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Сейчас часть информации не подлежит разглашению и используется в интересах Сил обороны Украины. Однако, некоторые факты обнародованы на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Поэтому из почтовой документации Заклязьминского видно, что Медведев вовлечен в процесс перевода экономики на военные рельсы, в частности, получает сообщения от российских заводов по изготовлению оружия.

"Среди тех данных, которые можем разглашать, есть полученные офисом Медведева жалобы руководства "Тульского патронного завода", у которого упали объемы продаж патронов из-за санкций, ведь 85% производства приходилось на экспорт (в частности в США), а потому они просят государственные структуры РФ больше закупать патроны.

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Также встречаются рекомендации по субсидированию АО "Кронштадт", расширяющего производство и налаживающего серийное производство дронов в г. Дубна Московской области для обеспечения покрытия процентов по ипотеке на приобретение жилья новым сотрудникам завода. А это 800 человек.

Еще можно увидеть предложения Медведева Путину по разработке новых образцов стали для брони Магнитогорским металлургическим комбинатом", - говорится в сообщении InformNapalm.

 
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К тому же Институт стратегических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики регулярно присылает помощнику Медведева подборку с исследованиями, аналитикой и выводами. В этих материалах ВШЭ предлагает российскому руководству "существенно прирастить морскую государственную территорию РФ в Арктике... путем уточнения системы исходных линий, от которых отмеряются морские зоны Российской Федерации в Арктике". А также пересмотреть систему "прямых исходных линий вдоль арктического побережья Российской Федерации" для того, чтобы "отнести дополнительные акватории арктических морей к историческим водам Российской Федерации".

Еще разведывательное сообщество получило доступ к письму, в котором специалисты ВШЭ призвали "разработать правовое обоснование размещения спецбоеприпасов и их носителей в Арктическом регионе для осуществления военного контроля государственной территории Российской Федерации в Арктике, а также прилегающих территорий недружественных государств".

Также на почте Заклязьминского есть документация о визитах Медведева на российские АЭС и его контроль за проектом "Росатома" о развитии безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В то же время, во время мониторинга переписки хакеры обнаружили черновики статей и сообщений для Медведева и сценарии мероприятий с его участием.

 
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Темы: РосcияМедведевхакеры
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