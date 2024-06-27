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На Донеччині зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 27 червня 2024, 13:37
На Донеччині зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
ФОТО: ДОНЕЦЬКА ОВА

Вранці 27 червня російські війська атакували Донецьку область, внаслідок обстрілу 1 людина загинула, ще 10 поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Під вогнем знову опинився Торецьк — там встановлено інформації про 1 загиблу людину. Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі й 4 автомобілі".

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фото: Донецька ОВА

Деталі: Також під ворожим вогнем було село Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство. Філашкін закликав людей евакуюватися.

Оновлено: Згодом очільник Донецької ОВА написав, що ще три людини в Гірнику й Нью-Йорку зазнали поранень внаслідок ранкового обстрілу РФ.

Пряма мова: "Надійшла інформація про пораненого чоловіка у Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади".

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фото: Донецька ОВА

Теми: Донецька областьжертвиобстріл
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