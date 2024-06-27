В Донецкой области возросло количество раненых в результате атаки РФ

Утром 27 июня российские войска атаковали Донецкую область, в результате обстрела 1 человек погиб, еще 10 ранены.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Под огнем снова оказался Торецк - там установлена информация об 1 погибшем человеке. Рано утром россияне сбросили авиабомбу на Селидово - ранения получили 6 человек, в том числе двое подростков; повреждены 7 многоэтажек, 5 частных домов, 3 админздания и 4 автомобиля".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Детали: Также под вражеским огнем было село Ясеново Покровской громады - там ранен человек, повреждено предприятие. Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Оновлено: Згодом очільник Донецької ОДА написав, що ще троє людей у Гірнику та Нью-Йорку отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу РФ.

Пряма мова: "Надійшла інформація про пораненого чоловіка в Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади".

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