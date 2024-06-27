Росіяни штурмують 10 напрямків фронту: з початку доби 48 боєзіткнень, триває бій за Вовчанськ

З початку доби на фронті відбулося 48, а за минулу добу 148 бойових зіткнень, російські війська атакують 10 напрямків, тривають бої за Вовчанськ на Харківщині, складною і загостреною залишається ситуація на Торецькому та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.

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За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

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На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.

На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.