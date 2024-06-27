Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни штурмують 10 напрямків фронту: з початку доби 48 боєзіткнень, триває бій за Вовчанськ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 червня 2024, 12:07
Росіяни штурмують 10 напрямків фронту: з початку доби 48 боєзіткнень, триває бій за Вовчанськ
Фото: Getty Images

З початку доби на фронті відбулося 48, а за минулу добу 148 бойових зіткнень, російські війська атакують 10 напрямків, тривають бої за Вовчанськ на Харківщині, складною і загостреною залишається ситуація на Торецькому та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.

Реклама:

За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.

Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.

На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.

Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Збройні сили
Кирило Верес: У росіян крутєйша мотивація – біжать через поля, щоб загинути
Гнатов незабаром має очолити ОСУВ "Хортиця" замість Содоля – джерела в Генштабі
Перша заміна в команді Сирського: за що звільнили Содоля і чого чекати від Гнатова
Останні новини
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
17:50
"Ліси України" за пів року заробили 11 мільярдів і суттєво підвищили зарплати
17:38
Росія вилетіла з 10 найбільших економік світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: