Росіяни штурмують 10 напрямків фронту: з початку доби 48 боєзіткнень, триває бій за Вовчанськ
З початку доби на фронті відбулося 48, а за минулу добу 148 бойових зіткнень, російські війська атакують 10 напрямків, тривають бої за Вовчанськ на Харківщині, складною і загостреною залишається ситуація на Торецькому та Покровському напрямках.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.
За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку склали: 150 військовослужбовців, знищено три артсистеми, засіб ППО та шість автомобілів. Пошкоджено один танк, одну артсистему, два засоби ППО та два автомобілі.
На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.
Лиманський напрямок. Наразі Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок та Невського.
На Сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них в районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Разом з тим, одне боєзіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.
На Краматорському напрямку окупанти не відмовляється від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.
Напружена ситуація на Торецькому напрямку. Агресор активний в районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби відбито нашими захисниками.
Загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.
На Покровському напрямку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк.
На Курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки, наразі відбувається вісім боєзіткнень.
Времівський напрямок. Ворог атакує поблизу Костянтинівки.
На Оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.
На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.