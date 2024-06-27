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Россияне штурмуют 10 направлений фронта: с начала суток 48 боестолкновений, продолжается бой за Волчанск

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 12:07
Россияне штурмуют 10 направлений фронта: с начала суток 48 боестолкновений, продолжается бой за Волчанск
Фото: Getty Images

С начала суток на фронте произошло 48, а за минувшие сутки 148 боевых столкновений, российские войска атакуют 10 направлений, продолжаются бои за Волчанск на Харьковщине, сложной и обостренной остается ситуация на Торецком и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. Ситуация контролируемая.

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За предыдущие сутки потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожено три артсистемы, средство ПВО и шесть автомобилей. Поврежден один танк, одна артсистема, два средства ПВО и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.

Лиманское направление. Сейчас Силы обороны отражают две атаки в районах Копанок и Невского.

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На Северском направлении произошло четыре атаки врага. Три из них в районах Спирного и Раздоловки успеха не имели. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Раздоловки, еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты не отказывается от намерений прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

Напряженная ситуация на Торецком направлении. Агрессор активен в районах Торецка, Северного и Железного. Атака вблизи Дружбы отбита нашими защитниками.

Обостренной остается ситуация на Покровском направлении. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои.

На Покровском направлении враг за прошедшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

На Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, сейчас происходит восемь боестолкновений.

Времовское направление. Враг атакует вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении без успеха оккупанты штурмовали в районе Малой Токмачки.

На остальных направлениях активных действий захватчики не проводили.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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