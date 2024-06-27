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На Миколаївщині через уламки російської ракети, які впали на трасу, сталася ДТП

Альона Мазуренко Четвер, 27 червня 2024, 12:25
На Миколаївщині через уламки російської ракети, які впали на трасу, сталася ДТП
ілюстративне фото Getty Images

В четвер, 27 червня, в Миколаївській області через уламки російської ракети, які впали на дорогу, сталася ДТП.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram

Дослівно: "Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.

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В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій".

Теми: Миколаївська областьДТПракетний удар
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