На Миколаївщині через уламки російської ракети, які впали на трасу, сталася ДТП
Четвер, 27 червня 2024, 12:25
В четвер, 27 червня, в Миколаївській області через уламки російської ракети, які впали на дорогу, сталася ДТП.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram
Дослівно: "Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.
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В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій".