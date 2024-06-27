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На Николаевщине из-за обломков российской ракеты, которые упали на трассу, произошло ДТП

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 12:25
На Николаевщине из-за обломков российской ракеты, которые упали на трассу, произошло ДТП
иллюстративное фото Getty Images

В четверг, 27 июня, в Николаевской области из-за обломков российской ракеты, которые упали на дорогу, произошло ДТП.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталия Кима в Telegram

Дословно: "Утром в Николаевском районе в результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу.

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В результате чего ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель".

Темы: Николаевская областьДТПракетный удар
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