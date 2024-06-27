Росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку на Херсонщині: є постраждалі
Четвер, 27 червня 2024, 13:27
27 червня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину в Нововоронцовці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік та жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці.
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Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка.
Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук".
Деталі: Наразі потерпілим надають медичну допомогу.
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