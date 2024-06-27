Россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину на Херсонщине: есть пострадавшие
Четверг, 27 июня 2024, 13:27
27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Российские войска атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке.
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В результате вражеского удара пострадали два человека: 62-летний мужчина и женщина.
Их доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями рук".
Детали: Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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