Россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину на Херсонщине: есть пострадавшие

27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Российские войска атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке.

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В результате вражеского удара пострадали два человека: 62-летний мужчина и женщина.

Их доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями рук".

Детали: Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.