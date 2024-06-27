Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро фінансової підтримки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Європейського союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Джерело: Шмигаль у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Шмигаля: "Хочу висловити вдячність президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всій її команді за таку непохитну підтримку"

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За словами Шмигаля, загальна бюджетна підтримка ЄС з початку цього року вже досягла майже 8 млрд євро.

Передісторія:

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом щодо так званого Ukraine Facility Plan, який визначає зобов’язання з реформ на період до 2027 року, 6 червня.

Нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму, для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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